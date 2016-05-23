Hürriyet yazarı: Binali Yıldırım'ın eşi Anadolu'nun kendisidir, anadır, tevazuyu espriyle yaşatır

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, AKP 2. Olağaüstü Kongresi'yle genel başkan seçilen ve başbakanlığa hazırlanan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında "Dün baktım, karanfilleri atarken bir elinde çantası... Sanki bir akrabaya, bir aile ziyaretine, ev gezmesine gelmiş gibi... Anadolu'nun kendisidir, anadır, tevazuyu espriyle yaşatır" ifadelerini kullandı.

Fatih Çekirge'nin bugünkü (23 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

AK Parti kongresini nasıl okuyacağız

Sorularla ilerlersek:

- AK Parti ikinci olağanüstü kongresi ne anlama geliyor?

İlk cevap:

- Olağanüstü denilen kongre aslında olağan bir kongredir.

Çünkü Binali Yıldırım, teşekkür konuşmasında “Yolumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur” diyerek kongreyle ilgili bütün soruların cevabını vermiştir.

Diğer cevaplara gelirsek...

1) Bu kongre AK Parti’nin başkanlık sistemini ilan kongresidir.

2) Davutoğlu yönetiminde yeterince içselleşmeyen başkanlık sistemini, parti tabanında resmen netleştirme kongresidir.

3) Bu kongre “Yol haritasını çizen Başkan Tayyip Erdoğan, uygulayan Binali Yıldırım şefliğinde AK Parti kadrolarıdır” kongresidir.

4) Bir nevi hedef tazeleme kongresidir.

5) Onlara çok yakın olanların esprisiyle... Kasımpaşalı iki arkadaşın yönetimde buluşma kongresidir. (Erdoğan ve Yıldırım Kasımpaşa’dan arkadaştır...)

Binali Yıldırım ne demek istedi?

1) Tayyip Erdoğan yalnızca AK Parti’nin lideri değil. Bu davanın lideridir... Ben bu yola onunla çıktım. Onunla varım. Davası davamız. Yolu yolumuzdur.

2) Türkiye’nin daha hızlı ve icrai bir sistemde yönetilmesi gerekiyor. Bunun için başkanlık sistemini istiyoruz. Başkanlık sistemini getirmek için elimizden geleni yapacağız.

3) PKK ve paralel yapıya karşı sonuna kadar mücadele.

4) Ben icraatlarımla varım. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarım. Konuşarak değil, yaparak varım. Havada, karada, denizde ve hatta Türkiye’nin dijital otoyollarında yatırımlar yaptım. Bütün bunları Erdoğan’ın liderliğinde yaptım. Yine yapacağız. O yüzden durmak yok...

Kogrenin mesajı

Bundan sonra üç hedefte yoğunlaşılacak..

1) Başkanlık sistemi için yoğun çalışma..

2) Terörle mücadelede taviz yok. Paralel yapıya karşı en keskin mücadeleye devam.

3) Türkiye’nin büyük projelerini yeniden hızlandırmak. Yeni projelerle 2023 hedeflerine ulaşmak..

Ne olmayacak?

1) Binali Yıldırım Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı ile istişare etmeden diplomatik açıdan belirleyici açıklamalarda bulunmayacak. Dış geziler koordine edilecek.

2) Tayin ve terfilerde sıkışma olmayacak.

3) Her salı günü Meclis’te uzun grup konuşmaları olmayacak.

Türkiye haritasının önünde

Kongrenin pratik sonucu şudur:

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu’nu açıkladıktan sonra...

Her sabah yaptığı gibi...

Türkiye haritasını önüne açacak...

Ve o ana kadar Ulaştırma Bakanı olarak baktığı haritaya...

Bu defa Başbakan olarak bakacak...

Sonra...

Cebindeki küçük not kâğıdında yazılı olan onlarca maddeye yenileri eklenecek...

Ardından iş zamanı...

Semiha Hanım

Dün baktım, karanfilleri atarken bir elinde çantası... Sanki bir akrabaya, bir aile ziyaretine, ev gezmesine gelmiş gibi...

Tahmin ediyorum ki torunları da zaten o getirmiştir.

Öylesine sade bir insandır...

Nereden mi biliyorum?

Birlikte küçücük bir uçakta yolculuğumuz olmuştu.

Güldürmüştü bizi...

Anadolu’nun kendisidir Semiha Hanım...

Anadır...

Tevazuyu espriyle yaşatır.