Hürriyet yazarı Bayer: Yargı, yabancı diplomatları Türk İş Kanunu’na tabi ‘işçi’ saydı

Ankara 11. İş Mahkemesi, Tunus Askeri Ataşeliği bünyesinde görev yapan yerel personelin işe iade davasında yabancı diplomatları da Türk İş Kanunu’na tabi ‘işçi’ saydı. Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, karara, “Yargıdan yabancı diplomatları Türk İş Kanunu’na tabi ‘işçi’ sayan skandal karar bu!” sözleriyle tepki gösterdi.

Bayer davaya ilişkin olarak yazısında, "Tunus Askeri Ataşeliği, A.Ç.’nin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırıldığını ve hizmetlerinden memnun olunmamasından ötürü sözleşme yenilememe kararının Tunus Savunma Bakanlığı’nca alındığını ve Türk İş Kanunu’na göre ‘işe iade’ kararının verilebilmesi için aynı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olmasının şart koşulduğunu, Askeri Ataşelik’te İş Kanunu’na tabi tek çalışanın davacı olduğu, bu nedenle talebin haksız olduğunu savundu. İş Mahkemesi’nin, SGK’ya yazdığı bilgi isteme yazısına gelen cevapta tek SGK’lı çalışanın davacı olduğu; Dışişleri Bakanlığı’nın cevabında ise, sadece Askeri Ataşelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Tunus Cumhuriyeti Misyonları’nın tamamında (Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Başkonsolosluk) görevli Diplomatik ve Konsüler statüdeki yabancı personel sayısının 35, yerel personelin ise 11 olduğu belirtildi." bilgilerini paylaştı.

Bayer şunları kaydetti:

"İş Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıya dayanarak, İş Kanunu’nun 18. maddesindeki 30 işçi ön şartının yerine geldiğine hükmederek A.Ç’nin işe iadesine karar verdi. Askeri Ataşelik, kendilerinin Tunus Büyükelçiliği’yle idari bağının bulunmadığını, öyle kabul edilse bile Türkiye’deki tüm misyonlardaki İş Kanunu’na tabi personel sayısının 11 olduğunu, İş Mahkemesi’nin büyük bir yanılgıyla, diplomatları da ‘işçi saydığını’ gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf mercii Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi ise bu açıkça hukuka aykırı kararı onarken, gerekçesiyle daha büyük bir skandala imza atarak, “... davalı ile Büyükelçiliğin Tunus Devletine bağlı olduğu, Türkiye ve yurtdışında aynı idari birime bağlı olarak çalışan işçi sayısına göre yasada yer alan 30 işçi sayısı koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir...” şeklinde gerekçe oluşturdu. Onama kararının kesin olduğu belirtilen karara karşı Askeri Ataşelik Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunurken, Tunus Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanlığı’na nota vererek, bu skandal kararın izahını istedi"