Hürriyet yazarı Bayer: Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, “Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor” görüşünü savundu.

Bayer yazısında, "Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, 'Son yerel seçimlerde CHP’ye destek verdik, partimiz ülke genelindeki kongre çalışmalarını tamamlamak üzeredir ve eylül ayından itibaren seçime girme yeterliğimizi alarak bu desteği daha güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası grup toplantısında yapmış olduğu bir konuşmada Öz’e ve Adalet Partisi teşkilatlarına teşekkür ederek bu birliktelikten mutluluk duyduğunu ifade etmişti. Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor." ifadesini kullandı.