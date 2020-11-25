Hürriyet yazarı Bayer: Refah Partisi kökenli bir siyasetçi "AKP depresyonda, sıkıntıları büyük" dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan döneminin siyasetçilerinden olan ve bugün AKP’yi üzüntü ile izlediğini söyleyen Refah Partisi kökenli bir siyasetçinin “AKP depresyonda” dediğini aktardı.

Bayer yazısında, "Neden' diye sorduğumuzda şöyle konuştu: 'Erbakan, İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı ile dört belde belediye başkanlığını kazanırken bu kampanyalarında ‘Zafer inananlarındır’, ‘Zafer yakındır’ sloganlarını kullanıyordu. Erdoğan’ın AKP’si de bu zihniyetle hareket etti, açılım yapamadı. Erbakan’ın temel kavramlarının etkisinde kaldı, yeni slogan üretemedi. Ve bugün geldiği noktada siyaseten tıkandı, çok da yanlışlar yaptı. Bugün yaşanan sıkıntıları ‘reform’ diyerek aşmak istiyor. Geçmişten arınmak istiyor ama kurtulamıyor. Sıkıntıları büyük.” ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Ve ardından önemli bir saptama yapıyor:

“Bu sıkıntılar yüzünden AKP bugün depresyondadır.” Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, bu ‘depresyona’ çözüm bulabilecek siyasi güçlerinden çok uzakta; zaten Erdoğan’ın son çıkışından sonra sesleri de kesildi. Çare hem kolay hem zordur!"