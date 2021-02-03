Hürriyet yazarı Bayer: Prof. Dr. Bulu torpili hiç sevmezmiş, ne ilginç değil mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçmişteki, “Gençlere öğüdüm, bir yere hak edişle girin, bileğinizin hakkı ile girin. Torpilin varsa bile bundan uzak durun” açıklamasına atıfta bulunarak, “Prof. Dr. Bulu torpili hiç sevmezmiş, ne ilginç değil mi?” yorumunu yaptı.

"Prof. Dr. Bulu torpili hiç sevmezmiş" ara başlığının altında “İstinye Üniversitesi Rektörü iken Prof. Dr. Melih Bulu, TV100’de ekonomi editörü Nazlı Bolak’ın ‘torpil’ konusundaki soruları üzerine şunları söylüyor: 'Torpilli olmak ayrı bir şey. Benim torpil için olacak bir şeyim yok, mevkim de yok. Genelde torpil daha büyük kurumlara insanları sokma tarzında oluyor ama. Ama torpille girilen bir işten şey olmuyor. Bir işe torpille gelindiği zaman, insanın üzerine yapıştığı insan zaman içinde ondan bir türlü kurtulamıyor. O yüzden gençlerin torpille hak etmeyerek işe girmelerini doğru bulmam. Gençlere öğüdüm, bir yere hak edişle girin, bileğinizin hakkı ile girin. Torpilin varsa bile bundan uzak durun.'Ne ilginç değil mi?” ifadesini kullandı.