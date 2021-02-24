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Hürriyet yazarı Bayer: İstanbul’a AKP de “Ordulu” aday buldu, yarış büyük olacak

Osman Nuri Kabaktepe -Canan Kaftancıoğlu

24 Şubat 2021 07:43

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tek aday olan Osman Nuri Kabaktepe’nin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Ordulu” olduğunu hatırlatarak, “Yarış büyük olacak" yorumunu yaptı. 

Bayer yazısında, "AKP’nin bugün gerçekleştirecek İstanbul il kongresinde Osman Nuri Kabaktepe tek aday gösterilecek. Kabaktepe, Fatsalı ve imam hatip kökenli. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un hemşerisi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ulubey-Mesudiyeli. İstanbul’da Sivas’tan sonra Ordulular nüfus bakımından ikinci sırada. Yani yarış büyük olacak." ifadesini kullandı. 

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