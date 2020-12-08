Hürriyet yazarı Bayer:  2021 zor geçecek, bırakın içme suyunu, kullanma/WC suyunu bile zor bulacağız artık

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, yağışların yetersiz olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir kuraklığa doğru gittiğini yazdı. Bayer, "2021 zor geçecek, bırakın içme suyunu, kullanma/WC suyunu bile zor bulacağız artık" görüşünü savundu.

Bayer, "Kuraklık kapıyı çalmıyor, artık kapıyı kırıyor.Su her zaman çok önemli ama bugünlerde daha çok önemli. Barajlarımızın ancak üçte biri dolu, yeraltı suyu seviyeleri düşük.Sonbahar yağışları bu yıl uğramadı, kış ve ilkbaharda yağsa bile 2021 zor geçecek." düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve İstanbul belediye başkanları bir hafta önce suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptılar. Durum ciddi. İzmir’deki barajlarda geçen seneki suyun sadece üçte biri var. İzmir’deki tehlike su kalitesindeki düşüşte. İstanbul’a gelirsek, havalar böyle giderse tehlike ve risk artacak. Kaç aydır damla düşmüyor. Karı neredeyse unuttuk. Bırakın içme suyunu, kullanma/WC suyunu bile zor bulacağız artık. Bizim içme suların yüzde 90’ının global sermayenin eline geçtiğini biliyor musunuz? Bilin! İklim krizine çözüm nedir: Karadeniz suyu arıtılabilir mi? Daha yazacağız." ifadesini kullandı.