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Hürriyet yazarı Baştürk'ten RTÜK Başkanı'na: Oldu olacak Netflix’teki Hasidik cemaatini anlatan dizi ve belgesellere müdahale etsin

"RTÜK’ün tek derdi yine Netflix’teki eşcinsellik"

17 Nisan 2020 08:06

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Netflix Türkiye yapımı “Aşk 101” adlı dizisine ilişkin, “Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız” açıklamasına bugünkü köşesinden tepki gösterdi. Baştürk, "Bence oldu olacak RTÜK, Netflix’teki Hasidik cemaatini anlatan dizi ve belgesellere müdahale etsin. O kadar çok ki artık, içim sıkıldı o yapımlardan." düşüncesini dile getirdi. 

TIKLAYIN | RTÜK Başkanı Şahin'den Netflix açıklaması: Uyardık, gözümüz üzerlerinde; ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız

Baştürk, "Yok yok, bazı şeyler değişmiyor. Şu önümüzü göremediğimiz sisli günlerde bile RTÜK’ün tek derdi yine Netflix’teki eşcinsellik. Yakında bir Türk dizisi yayına girecekmiş.Onda bir eşcinsel karakter varmış, öyle duyum alınmış. Net bir bilgi de yok yani. RTÜK Başkanı ona istinaden, 'Uyardık, gözümüz üzerlerinde' demeci vermiş bir gazeteye. Bence oldu olacak RTÜK, Netflix’teki Hasidik cemaatini anlatan dizi ve belgesellere müdahale etsin. O kadar çok ki artık, içim sıkıldı o yapımlardan." ifadesini kullandı. 

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