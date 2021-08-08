Hürriyet yazarı Babacan: MHP, AK Parti’nin anayasa çalışmasının bazı maddelerini olduğu gibi kabul etmeyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP'nin anayasa taslağında "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" parti kapatma sebepleri arasından çıkarılmasını bugünkü köşesine taşıdı. Babacan, "Bütün bu çalışmanın bir de MHP ayağı var. MHP, AK Parti’nin kendi çalışmasının bazı maddelerini olduğu gibi kabul etmeyecek. Ortak bir çalışma aşamasına gelindiğinde bu önerilerin nereye evrildiğini birlikte göreceğiz. Bilenen tek şey, bu çalışmanın daha çok su kaldıracağı." görüşünü savundu.

Babacan yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin güncel konuların yanı sıra, yeni anayasa çalışmalarını da kapsayan görüşme yaptığı saatlerde, metnin parti kapatmalarla ilgili maddesinin yeni halini haberleştiriyorduk. Çalışmada, 'milli egemenliğe ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket etmeleri' kapatma gerekçeleri arasından çıkartılıyor. Bunun yerine siyasi partilerin terör ve terör örgütleriyle ilişkileri kapatma gerekçesi olarak tanımlanıyor. Bu aşamada, terör nedeniyle kapatılmasına ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanması ve kapatma karanının TBMM’nin onayına sunulması gibi ayrıntılar tartışılıyor." ifadesini kullandı.