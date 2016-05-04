Hürriyet Washington Temsilcisi: Davutoğlu'nun Obama ziyaretini iptal eden taraf Ankara

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, Başbakan Davutoğlu’nun ABD ziyaretinin iptal edilmesi kararının Ankara tarafından alındığını söyledi. Tanış, Başbakan Davutoğlu’nun ABD Başkanı Obama’dan aldığı randevu aldığını belirtip “randevunun ABD Başkanı Obama’nın yoğunluğu sebebiyle iptal edildiğine” ilişkin bir soruya “Amerikalılar randevu vermişti. Sonra Ankara’da ne olduysa… Ama kararın Ankara’dan çıktığını söyleyebilirim. ABD Başkanı için bir program yapıldıktan sonra artık gündem yoğunluğu denilmez. Müttefik bir ülkenin Başbakanı’ndan bahsetiyoruz. Görüşeceklerini deklare etmişken bu işin artık amerika ile ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Medyascope’da Ruşen Çakır’ın programına katılan Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, “ABD’nin önce Cumhurbaşkanı’yla bir iki hafta da sonra Başbakan’la görüşmesinin ne anlamı olacaktı? sorusunu cevapladı. Tanış, “Amerikalılar bu anayasa tartışmalarının başından beri her hangi bir taraf olmak istemiyorlar. Müttefik bir ülkenin Cumhurbaşkanı fiili olarak yürütmeyi üstlenmiş durumdayken Amerikalıların ‘yürütmenin başı Başbakandır, ben başbakan olarak belirlemek istiyorum’ deme gibi lüksleri yok. Fakat yürütmenin başı olarak bir Başbakan randevu talep ettiğinde Amerikalıların ‘Fiili olarak Cumhurbaşkanı yürütmenin başında. Ben onunla görüşmek istiyorum’ gibi bir şey deme lüksü yok” diye konuştu.

Tolga Tanış’ın Davutoğlu’nun ABD gezisinin iptal edilmesine dair şöyle konuştu:

“Başbakan şimdi Türkiye’de yürütmenin başı. Mesele Amerikalılar açısında çok hassas, çünkü Türkiye’de bir anayasa tartışması var. Fiili olarak yürütmeyi herkes biliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Yani eğer bir kişi varsa o, Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlişkilerini bu eksende şekillendiriyorlar. Hatta burada bir toplantı olmuştu iki hafta önce. Yönetimden bir takım yetkililerde vardı, farklı birimlerden. Ben de orada dedim ki ‘Türkiye’de 13 yıldır aynı parti iktidarda. Belli kıstasları var mı?’ Birini atıyorlar ve bir yıl sonra turu bitiyor başka bir yere atıyorlar. Şu an Amerika’da Türkiye çalışan kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka kimseyi bilmiyorlar. Bunun ‘ABD yönetiminin politikasını oluştururken ne derece strateji oluşturmada handikap yaratıp yaratmadığını’ sorduğumda ‘Bizim de yapacak birşeyimiz yok. Türkiye’de bir kişinin politikalarının ne derece etkin olduğu biliniyor. Buna şekllendiriyoruz’ dedi, yönetimin dışından birisi. Yönetimin içindeki kişilerin de bunun farkında olduğunu söyleyebilirim. Fakat şöyle bir durum Amerikalılar bu anayasa tartışmalarının başından beri her hangi bir taraf olmak istemiyorlar. Sen müttefik bir ülkenin Cumhurbaşkanı fiili olarak yürütmeyi üstlenmiş durumdayken Amerikalıların yürütmenin başı Başbakan’dır. Ben Başbakan olarak belirlemek istiyorum deme gibi lüksleri yok. Fakat yürütmenin başı olarak bir randevu talep ettiğinde Amerikalıların sizi fiili olarak Cumhurbaşkanı yürütmenin başında ben onunla görüşmek istiyorum gibi birşey deme lüksü yok”