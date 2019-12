Hürriyet ve Milliyet'in haber siteleri Avrupa'da zirveye oynuyor

T24 - Hürriyet gazetesinin internet sitesi hurriyet.com.tr ve Milliyet gazetesi internet sitesi milliyet.com.tr Avrupa’da en çok ziyaret edilen 4’ncü ve 5'inci haber portalları oldu. Comscore’un raporuna göre, hurriyet.com.tr 9 buçuk milyon, milliyet.com.tr de 8 milyon 800 bin tekil ziyaretçi elde etti.



İnternet analiz şirketi Comscore’un açıkladığı rapora göre, Hürriyet’in internet sitesi hurriyet.com.tr, Haziran 2011’de Avrupa’nın en çok ziyaret edilen dördüncü haber portalı oldu. Avrupa’da ilk üçü sırasıyla İngiliz Daily Mail’in sitesi Mail Online, İngiliz The Guardian’ın sitesi guardian.co.uk ve Alman Bild’in sitesi bild.de aldı.

İlk 5’te iki Türk site



Comscore’un raporuna göre, Türkiye’deki gazetelerin internet siteleri arasında ilk sırayı İngiliz ve Alman sitelerinin ardından 4’ncülüğe yerleşen hurriyet.com.tr aldı. Avrupa’da ilk 5’e de Türkiye’den de 2 gazete girdi. hurriyet.com.tr, haziran ayında aldığı 9.5 milyon tekil ziyaretçi ile dördüncü sırada yer alırken, Milliyet’in sitesi milliyet.com.tr ise 8.8 milyon tekil ziyaretçi ile beşinci oldu. Raporu yorumlayan uzmanlar, Türkiye’den iki kuruluşun ilk beşte yer almasının nüfusun genç olmasına bağlı olarak internet kullanımının giderek hızla artmasının büyük rol oynadığına dikkat çekti. Ayrıca haziran ayında başta genel seçimler olmak üzere yoğun gündemin de Türk okurların internetten anlık haber alma ihtiyacını artıran unsur olarak gösteriliyor.



Haziranda Avrupa’daki gazete sitelerine toplam 167.2 milyon tekil ziyaretçi girdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11’lik bir artışa işaret ediyor. Bu ziyaretçiler sitelerde ay boyunca ortalama 40.5 dakika zaman harcadı. Haziranda Avrupa’da internette vakit geçirme süresi kişi başına ortalama 26.1 saat olurken, Hollanda, Türkiye ve İngiltere’de bu ortalama 31 saate çıkıyor.

Dünya birinciliği hedefliyor



Avrupa’nın en çok ziyaret edilen gazete internet sitesi Daily Mail’in ziyaretçi sayısı 17.2 milyon olurken, Guardian’ı 13.5, Bild’i ise 9.9 milyon kişi ziyaret etti. Daily Mail, internet sitesinden okurları için yayınladığı teşekkür yazısında, şimdiki hedeflerini dünyanın en çok ziyaret edilen gazete internet sitesi olmak olarak belirledi.

New York Times listeye Avrupa dışından girdi



Dünyanın en çok ziyaret edilen gazeteleri sıralamasında New York Times birinciliği uzun süredir elinde tutuyor. Daily Mail, ikinci sırada yer alıyor. New York Times, Comscore’un Avrupa’yla ilgili raporunda ilk 10’da yer alan, Avrupa dışından yayın yapan tek internet portalı olarak dikkat çekiyor. New York Times, 5.7 milyon ziyaretçi ile listede 8’inci sırada yer aldı. Rapora göre, Fransız Le Monde 6.7 milyon tekil ziyaretçi ile 6’ncı, Rus Pravda 5.7 milyon ziyaretçi ile 7’nci, Fransız Le Figaro 5.5 milyon ziyaretçi ile 9’uncu ve yine Rus Ria Novosti de 5.4 ziyaretçi ile 10’uncu oldu.

AB’nin standartlarını yakalamada önemli başarı



Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, hurriyet.com.tr’nin başarısıyla ilgili tebrik mesajında şunları söyledi:



“Hurriyet.com.tr’nin bu başarısı Avrupa Birliği standartlarını yakalama doğrultusunda Türkiye’nin önemli bir mesafe kaydettiğini gösteriyor. Bu vesile ile Doğan Medya Grubu’nu, hurriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge ve tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Türk medyası Hükümetimiz döneminde, dünya çapında kredibilite kazanan, uluslararası çevrelerce yakından takip edilen, en gelişmiş teknolojiyle okuyucuya hizmet veren bir noktaya ulaştı. Sadece teknolojik ilerleme bakımından değil, özgürlük alanının genişlemesi açısından da Türk medyası bugün çok özel bir konuma erişti. Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün Avrupa standartlarına ulaştığının açık, somut ve güncel göstergelerinden biri de hurriyet.com.tr’nin bu başarısı olmuştur. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe internet medyacılığı da bir bütün olarak Türk medyası da bu gelişimini devam ettirecektir. Yeni dünya düzeni gibi yeni medya düzeninde de Türkiye belirleyici bir role sahip olacaktır.”