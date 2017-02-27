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Ekonomi

Hürriyet ve Doğan Holding hisselerinde soruşturma haberinin ardından değer kaybı

Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 6.1, Doğan Holding hisseleri de yüzde 4.9 değer kaybetti

27 Şubat 2017 19:46

‘Karargâh rahatsız’ haberi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hem Hürriyet hem de Doğan Holding hisseleri geriledi.

Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzasıyla yayımlanan ‘Karargâh rahatsız’ başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatırken, Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 6.1, Doğan Holding hisseleri de yüzde 4.9 değer kaybetti.

Güne soruşturma olacağına ilişkin söylentilerin ardından düşüşle başlayan Hürriyet hisseleri işlemlerin tek fiyattan geçtiği seansın gün ortası bölümünde yüzde 6.1 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 0.77 lirada bulundu. Gün içinde 0.76 liraya kadar geriledikten sonra toparlanmaya çalışan Doğan Holding hisseleri ise yüzde 4.9 kayıpla 0.77 lirada bulundu.

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