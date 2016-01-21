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Hürriyet ve Ahmet Hakan saldırıları için komisyon önerisine ret

CHP'nin verdiği komisyon önerisi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi

21 Ocak 2016 15:34

Hürriyet gazetesine ve gazeteci Ahmet Hakan’a saldırılar Meclis gündemine taşındı. CHP, “Basın yayın mensupları ve kuruluşlarına yapılan saldırıların tüm yönleriyle araştırılması ile basın özgürlüğü ve halkın haber alma hürriyetini sağlamaya yönelik olarak alınacak önlemlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Genel Kurul’da önceki akşam önergenin ön sıralara alınması görüşüldü. Ancak CHP’nin önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, şunları söyledi: “Ülkemizde gazetecilerin karşı karşıya oldukları en büyük tehdit fiili saldırılardır. Geçtiğimiz aylarda arka arkaya gelen, Hürriyet gazetesine ve gazeteci sayın Ahmet Hakan Coşkun’a yapılan saldırılar bu ve benzer listelerde sürekli yer almaktadır. Bu tür saldırıların tüm yönüyle aydınlatılması gerekmektedir. Yargımız ne hikmetse göz göre göre gelen bu saldırıda hiçbir örgüt bağlantısı çıkaramamıştır. Saldırı sırasında grubun içinde yer alan AKP eski Gençlik Kolları Başkanı ve milletvekili olan şahıs hakkında yargı kendisinin bu konuda sorumluluğu üstlenen açıklamalarına rağmen takipsizlik kararı vermiştir, aynı kişi Başbakan Davutoğlu tarafından ödüllendirilerek Bakan Yardımcısı yapılmıştır. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşuna taşlı, sopalı saldırıyı kimler örgütlemiştir?”

Ancak CHP’nin önerisi AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

 

Eseyan: Dink, Anter, Mumcu, Emeç bizim acımızdır

 

AKP Milletvekili Markar Eseyan ise önerge konuşmasında Hrant Dink cinayetine değindi. Eseyan, “Hrant Dink davasını ortaya çıkaran yargı, bu ülkenin gerçekten bütün o kirli bağırsaklarını da ortaya çıkarmış demektir ve Hükümetimiz bunun arkasındadır. Her cinayet benim için önemli. Hablemitoğlu, Hasan Fehmi, Musa Anter, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Çetin Emeç’e kadar, sağ kesimden bütün gazetecilerin de içinde olması kaydıyla hepsi bizim acımızdır” diye konuştu.

Ayrıca Hürriyet gazetesine yönelik saldırıların ilkini gerçekleştiren grubun içinde bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olmuştu.

 

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