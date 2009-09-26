Hürriyet Treni'nde 8 konser

Hürriyet Gazetesi ve TC Devlet Demiryolları işbirliğinde 9 Eylül’de İzmir’den hareket eden “Hürriyet Hakkımızdır/Tren Özgürlüktür” Treni 8 durakta halk konseri verecek.



Yolculuk boyunca 34 şehir merkezi ve 8 ilçede 42 durağı ziyaret edecek olan Hürriyet Hakkımızdır- Tren Özgürlüktür Treni, duraklardan 8'inde konser verecek.



“Hasankeyf’e Sadakat Konseri”



Mazlum Çimen ve Pinhan’ın katılacağı trenin ilk konseri 30 Eylül’de Elazığ’da gerçekleşecek. Sonraki ikinci durak Hasankeyf'te 4 Ekim’de yapılacak “Hasankeyf’e Sadakat Konseri”nde Ajda Pekkan ve Yüksek Sadakat şarkılarını 12 bin yıllık tarih için seslendirecek.



Gaziantep’te 7 Ekim’deki konserde Yeni Türkü ve Grup Gündoğarken aynı sahneyi paylaşacak. Farklı kültürlerin ve dinlerin merkezi olan Hatay’da da 9 Ekim’de Ogün Sanlısoy ve Aylin Aslım sahne alacak. 1 Ekim’deki Adana konseri iki ayrı tür müziğin birlikteliğine sahne olurken, Sabahat Akkiraz ve Luxus grubu şarkılarını seslendirecek.



Fuat Saka, 16 Ekim’de Samsun’da Marsis grubuyla aynı sahneyi paylaşacak. Trenin yolculuğu, 26 Ekim Kırklareli’nde Burhan Öcal ve 27 Ekim Edirne’de Baba Zula/Nabız konserlerlerinden sonra 29 Ekim’de Haydarpaşa’da son bulacak.



