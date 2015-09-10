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Politika

Hürriyet Temsilcisi: Öcalan 'PKK'ya saldırıları kesin dediğimde kesmeyebilirler' endişesini taşıyor

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı iddiası...

10 Eylül 2015 12:49

Ahmet Hakan'ın sunduğu CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına katılan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki bir iddiayı gündeme getirdi. "Öcalan neden PKK'ya dur çağrısında bulunmuyor?" sorusuna cevap veren Zeyrek, "7 Haziran seçimlerinden sonra Öcalan ve Kandil'in gücünü sivil siyasete kaptırdığını ve şimdi de o gücü geri almak için yoğun çaba harcadıklarını" iddia etti.

Zeyrek istihbaratçıların analizlerine dayandırdığı iddiasını şöyle açıkladı:

"Öcalan'a gidildiğinde bir sonuç elde edilmesi lazım. Öcalan 'çatışmaları ve saldırıları kesin dediğimde kesmeyebilirler' endişesini taşıdığı için böyle bir çağrı yapmıyor. Öcalan devletle görüşüyor. Şu anda bunu bildiğimden söylüyorum." 

Zeyrek, Öcalan'ın devlet heyetine yaptığı son açıklamada "Ben bunlara dur desem durmazlar. Liderliğimi, önderliğimi tartıştırmam. O nedenle benden böyle bir şey beklemeyin" dediğini öne sürdü.

Deniz Zeyrek ayrıca 7 Haziran seçimlerinden sonra Öcalan ve Kandil'in gücünü sivil siyasete kaptırdığını, şu an o gücü geri almak için can siperhane bir şekilde mücadeleettiklerini de iddia etti.

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