Hürriyet'te işten çıkarılan gazetecilerin açtığı işe iade davası yarın başlıyor

Demirören Grubuna ait Hürriyet gazetesinden işten çıkarılan 23 gazetecinin açtığı işe iade davası yarın başlıyor.

Hürriyet gazetesi çalışanlarının bir kısmı evlerine gönderilen tebligatla bir kısmı da kurumsal mail hesaplarının kapatılmasıyla işten çıkarıldıklarından haberdar oldu. İşten çıkarmaların ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, yazar Gülse Birsel ve müzik yazarı Naim Dilmener, yazar Jale Özgentürk ve yazar Ayşe Arman istifa etti. İşten çıkarılan çalışanların üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet'te toplu sözleşme yapabilmek için az sayıda kişiye daha ihtiyaçları kaldığını bu nedenle gazete yönetiminin sendikalı çalışanların işine son verdiğini açıklamıştı.

Hürriyet gazetesinden işten çıkarılan ve T24'e konuşan TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna, işten çıkarılanların bir kısmının işe iade davası, bir kısmının da alacak davası açtığını; yarın görülecek duruşmanın işe iadeye dair olduğunu söyledi. Evlerine gönderilen tebligatla bildirilen 'işletmesel' gerekçelerin, işten çıkarma için haklı nedenle fesih teşkil etmediğini kaydeden Tuna, "Dolayısıyla davalarımızın hepsini kazanacağız, haklarımızı son kuruşuna kadar alacağız" dedi. Demirören grubunun, sendikal örgütlenmeyi bitirmek için 45 kişiyi işten çıkardığını belirten Banu Tuna şunları söyledi:

"Seçilen isimlere bakıldığında bu açıkça görülüyor. TGS İstanbul Şube Başkanı, Genel Merkez Eğitim Sekreteri, işyeri temsilcimiz, İstanbul Şube kurullarında görev alanlar atılanlar arasında. Diğer isimlerin bir bölümü de örgütlenme için aktif çalışmış arkadaşlarımız. Sendikal örgütlenmeyi engellemek, izin vermemek suçtur. TGS olarak bunu söylemeye, sendikal haklarımızı da talep etmeye devam edeceğiz. Biz 25 yıl sonra merkez medyada sendikanın mümkün olabileceğini, içinde bulunduğumuz tekelleşme-sansür/otosansür-yandaşlık-güvencesizlik çukurundan ancak birlikte hareket ederek çıkabileceğimizi göstermek istedik. Başarılı olduk da. Bize karşı alınan kanunsuz önlemler olmasa, bugün TGS Hürriyet'te yetki almış olacaktı. Ama bu haliyle bile başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü artık bunun mümkün olduğunu biliyoruz."

TGS de, dava hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hesaplaşma zamanı geldi. Dava başlıyor. İşten atılan 45 üyemizin tazminatını kuruşu kuruşuna alacağız. Sendika hakkına saygı duymayı öğreteceğiz. İnsanca çalışılan bir sektör yaratacağız. #SendikaHürriyettir #YeterDemirören" ifadelerini kullandı.