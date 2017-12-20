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Spor

Hürriyet, spor yazarı Ali Ece'nin işine son verdi!

Ali Ece: 'Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız' dediler, lakin buna Ertuğrul Özkök bile inanmaz

20 Aralık 2017 23:45

Hürriyet gazetesi spor yazarı Ali Ece’nin yazılarına Yılbaşı tasarrufu" gerekçe gösterilerek son verdi. Ekim ayında kaleme aldığı yazısında Ertuğrul Özkök'ün ‘'Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?’' sözlerini eleştiren Ece, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Hürriyet yazarının adını geçirdi. Ece, paylaştığı mesajda ”Hürriyet’ten arayıp 'Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız' dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!” ifadelerini kullandı.

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