Hürriyet, spor yazarı Ali Ece'nin işine son verdi!

Hürriyet gazetesi spor yazarı Ali Ece’nin yazılarına Yılbaşı tasarrufu" gerekçe gösterilerek son verdi. Ekim ayında kaleme aldığı yazısında Ertuğrul Özkök'ün ‘'Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?’' sözlerini eleştiren Ece, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Hürriyet yazarının adını geçirdi. Ece, paylaştığı mesajda ”Hürriyet’ten arayıp 'Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız' dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten arayıp "Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız" dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz! — Ali Ece (@aliececom) December 20, 2017