Hürriyet Ombudsmanı'ndan gazetesine 'İzzet Çapa' eleştirisi: Öğrenmek okurların hakkıydı!..

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin eski yazarlarından İzzet Çapa'nın istifa sürecinin "şeffaf" olmadığını savundu. Çapa'nın, Nişantaşı'nda ünlü bir kafede Hakan Başaran isimli kişinin bacağından vurulması olayıyla ilgili gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Bildirici, "Başaran, İzzet Çapa ile daha önceden husumetinin olduğunu belirterek, 'Aklıma ilk gelen İzzet Çapa oldu. Sonradan olayın Çapa ile ilgisinin olmadığını öğrendim' diyerek şikâyetini geri aldı. Mahkeme de Çapa hakkında hemen beraat kararı verdi" dedi.

Bildirici, söz konusu kararın Hürriyet gazetesinde yer almadığını vurgulayarak "Hürriyet’in, üç yıldan uzun bir süre Kelebek’te yazan bir isimle ilgili bu gelişmeleri haber yapmaması, okurlarına duyurmaması bir eksiklikti. Bunları öğrenmek Hürriyet okurlarının hakkıydı" ifadesini kullandı.

Faruk Bildirici'nin "Kandırmak kolaymış" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yazarların vedası

İşletmeci İzzet Çapa, geçen yıl gözaltına alındığında Hürriyet’in Kelebek ekinde de yazı yazıyor, söyleşi yapıyordu. O günlerde Nişantaşı’nda bir kafede meydana gelen silahlı saldırı olayının “azmettiricisi” olmakla suçlanmıştı. Çapa, serbest kaldıktan birkaç gün sonra da Hürriyet’teki yazı ve söyleşilerine kendi isteğiyle son verdi.

Fakat Çapa’nın gözaltına alındığı ve sonra serbest kaldığı, sonra da hakkında dava açıldığı haberleri Hürriyet’te yayınlanmadı. Çapa’nın da diğer sanıklarla birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması 1 Temmuz 2016’da İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Saldırıda bacağından vurulan Hakan Başaran, İzzet Çapa ile daha önceden husumetinin olduğunu belirterek, “Aklıma ilk gelen İzzet Çapa oldu. Sonradan olayın Çapa ile ilgisinin olmadığını öğrendim” diyerek şikâyetini geri aldı. Mahkeme de Çapa hakkında hemen beraat kararı verdi. Bu aklama kararı da diğer gazete ve sitelerde haber olurken Hürriyet’te yer almadı. Sadece Hürriyet internette yayınlandı.

Hürriyet’in, üç yıldan uzun bir süre Kelebek’te yazan bir isimle ilgili bu gelişmeleri haber yapmaması, okurlarına duyurmaması bir eksiklikti. Bunları öğrenmek Hürriyet okurlarının hakkıydı. Bu yazıyla eksikliği gidermek istedim.

Ayrıca Çapa’nın Hürriyet ile yollarını ayırdığının da okurlarına duyurulması gerekirdi. Daha önce başka bir vesileyle yazdığım gibi, “Bence yazarların veda süreci de şeffaf olmalı. Her yazar, mümkünse bir veda yazısıyla ve de gazete yönetiminin okuru bilgilendirmesiyle ayrılmalı Hürriyet’in sayfalarından...”