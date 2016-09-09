Hürriyet muhabiri Arda Akın 24 gün sonra serbest

Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın, 24 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, tutukluluğa yapılan itirazı bugün kabul etti.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “15 Temmuz darbeye teşebbüs” soruşturması kapsamında “Örgüte bilerek, isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla ilk olarak gözaltına alınmıştı.

29 Temmuz’da hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol konularak serbest bırakılan Akın, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Sulh Ceza hakimliği’ndeki sorgusunda da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Akın, ifadesinde, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ne okullarında okudum, ne sohbetlerine katıldım Zaman gazetesine bir kere dahi girmedim. Bankalarında hesabım yoktur. Herhangi bir bağış, kurban vb. bir yardımda bulunmadım. Temmuz olayı ile ilgili atmış olduğum tweet ile ilgili olarak yeterli izahatı yaptım. Tamamen iklim ile alakalı bir şey söylemek istedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. 18 yıllık gazeteciyim. Her türlü görüşten polisle çalıştım. Devletin polislerine, Devletin ali menfaatleri için çalıştığını düşündüğüm için polis muhabiri olduğum için her zaman görüşmüşümdür” demişti.