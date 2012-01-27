-Hürriyet Medya Towers 127 milyon 500 bin dolara satıldı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hürriyet Medya Towers'ı 127 milyon 500 bin dolara satın aldı. Nurol Gayrimenkul'ün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ yönetim binasının da içerisinde bulunduğu ve kamuoyunda Hürriyet Medya Towers olarak bilinen toplam alanı 58 bin 609,45 metrekare olan 4 adet gayrimenkulün satın alınması konusunda Hürriyet Gazetecilik ile görüşmeler neticesinde tüm şartlar üzerinde mutabakat sağlandığı belirtildi. Açıklamada, ilgili gayrimenkullerin Nurol Gayrimenkul tarafından 127 milyon 500 bin dolara satın alındığı bildirildi.