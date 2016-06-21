Hürriyet matbaasına saldıranlar beraat etti

Hürriyet gazetesinin Ankara matbaasına saldırıya ilişkin açılan davada mahkeme, 10 sanığın beraatına karar verdi. Mahkeme, gazete binasına taş attığını itiraf eden O.A. isimli sanığa önce 1 yıl hapis cezası verdi, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak hapis cezasını para cezasına çevirdi.

Hürriyet gazetesinin Ankara’daki matbaasının bulunduğu binaya 8 Eylül 2015 tarihinde saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, binada hasar meydana geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin başlattığı soruşturmada 10 şüpheli hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan, yaşı 18’den küçük bir şüpheli hakkında da ‘mala zarar verme, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma’ suçlarından Ankara 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Saldırgana iyi hal indirimi

Davanın karar duruşması 14 Haziran’da yapıldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, sanıklar, yaptıkları son savunmada, “Bizim suçumuz yoktur, zararınızı gidermeyeceğiz, ayrıca bunu giderecek maddi durumumuz yoktur” dediler. Yaşı 18’den küçük olan sanık R.K.A. ise savunmasında olay tarihinde Hürriyet matbaasının önünde olduğunu anlatarak, “Bir kısım kişiler sopa ile koşarak Hürriyet binasına saldırdılar, ancak ben hiçbir saldırıda bulunmadım. Olayın heyecanı içinde slogan attım, taş ve benzeri bir şey atmadım. Eşyaya zarar vermedim. Zarar giderecek durumum yoktur” dedi.

Savunma sonrası mahkeme, 10 sanık hakkında beraat kararı verirdi. Mahkeme sanık O.A.’nın, kamu hizmetine tahsis edilmiş katılan şirkete ait mala zarar verdiği gerekçesiyle önce 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza iyi halden 10 aya düşürüldü. Daha sonra da bu ceza 6 bin lira para cezasına çevrildi 24 taksitle sanıktan alınmasına da hükmedildi.

Suçlarını itiraf etmişlerdi

Savcılık soruşturmasında sanıklardan E.G. ifadesinde “Gözüm kameraya takıldı ben de kameraya doğru koştum ve kameranın görüntü almasını engellemek için elimle arkasından aşağı doğru eğerek görüntü almasını engelledim. Bu esnada ilk etapta ve devamında kulübeye taş atıyorlardı, aynı zamanda kalın beton üzerinde Doğan Center yazılı pirinç levha olduğunu tahmin ettiğim harfleri söküyorlardı. Ben de yanlarına giderek yarım parça bulunan bir harfi çektim elimde kaldı” demişti. E.A. da ifadesinde, “Herkes gazete binasına yürümeye başladı. Ben de kalabalığın vermiş olduğu heyecanla taş alarak binaya doğru attım” demişti. 6 bin TL ceza verilen O.A. da savcılıkta nöbetçi kulübesine taş attığını itiraf ederek, “Daha sonra yanımda bulunan R.K.A., Hürriyet Gazetesi’nin bariyerini itekleyerek kırdı ve yerde bulunan aydınlatmada kullanılan lambaya tekme attı. Olay öncesinde herhangi bir planlama yapmadık, duygusal davrandım” demişti. İstanbul’da da gazete binasına 2 saldırı gerçekleştirilmiş, yazar Ahmet Hakan ise darp edilmişti.