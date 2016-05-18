Hürriyet Kelebek, Sümeyye Erdoğan'ın nikâhındaki magazinel detayları neden yazmadı?

Hürriyet'in magazin eki Kelebek'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikâh törenindeki magazinel detayları haberleştirmemesi tartışmalara yol açtı. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu'nun, Sözcü yazarı Necati Doğru'nun "Magazinciler bu düğünü neden yazmadı?" sorusuna "Magazin figürleri olsa en âlâsını yazardık" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmaya, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de "Neden yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Cengiz de söylediğine inanmıyordur" ifadesiyle katıldı.

"Necati Doğru’ya katılıyorum. Ben de merak ettim" diyen Özkök, "Sibel Arna’dan, Ece Sükan’dan, Melis Alphan’dan gelenlerin kıyafetlerinin analizini, nikâha kimin eşiyle, kimin yalnız geldiğini, o dünyanın gözde bekâr erkek ve kızlarının kimler olduğunu, yeni muhafazakâr burjuvazinin simalarını, elbiselerin nerelerde diktirildiğini ben de merak ettim" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün, "Geçen cuma sabahı sahilde bir kadın cesedi bulundu" başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Necati Doğru, “Sözcü” gazetesinde magazin gazetecilerine soruyor:

“Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar çiftinin nikâh töreninin ayrıntılarını niye yazmadınız?”

Cengiz Semercioğlu da Hürriyet Kelebek’te cevap veriyor:

“Bir magazin figürü ile evlenseydi, en âlâsını yapardık...”

Necati Doğru’ya katılıyorum. Ben de merak ettim.

Sibel Arna’dan, Ece Sükan’dan, Melis Alphan’dan gelenlerin kıyafetlerinin analizini, nikâha kimin eşiyle, kimin yalnız geldiğini...

O dünyanın gözde bekâr erkek ve kızlarının kimler olduğunu...

Yeni muhafazakâr burjuvazinin simalarını, elbiselerin nerelerde diktirildiğini ben de merak ettim.

Ama hepimiz bunların neden yazılamadığını çok iyi biliyoruz...

O yüzden “Gelenler daha çok siyasi figürdü” izahına Cengiz’in kendisinin de inanmadığını tahmin ediyorum.

Cengiz Semercioğlu: Her şeyi de magazin basınından beklemeyin canım

Cengiz Semercioğlu, Necati Doğru'nun "Tarkan'ın, Kıvanç'ın, Kenan'ın düğünü kadar Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar düğününü de merak etseydiniz, detaylarıyla yazsaydınız" sözlerine şöyle cevap vermişti:

"Necati Doğru abimiz Sözcü’de merak etmiş, “Tarkan’ın Kıvanç’ın Kenan’ın düğünü kadar Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar düğününü de merak etseydiniz, detaylarıyla yazsaydınız” diyor...

Merakını gideriyorum:

Sümeyye Erdoğan bir magazin olayı değil.

Ya da bir magazin figürüyle evlenmiş olsaydı hiç merak etme Necati Abi en kralını yapardık...

Ancak katılımcıları, şahitleri ve davet sahipleriyle magazinden daha çok siyaset yanı ağır basan bir düğündü bu...

Siyaset sayfaları haberini iyi mi yaptı, kötü mü yaptı o ayrı tartışma konusu...

Ama her şeyi de magazin basınından beklemeyin canım..."