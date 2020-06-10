Hürriyet'in zararı beş kat arttı; ana sebep Rusya'da batan 22 milyon TL

Demirören Grubu'nun 2018’de Doğan Grubu'ndan satın aldığı Hürriyet Gazetecilik 2020 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Paramedya’nın haberine göre 2019 yılını 49 milyon TL net zarar ile kapatan Hürriyet Gazetecilik, 2020’nin ilk 3 ayında 29,5 milyon TL zarar etti. Hürriyet geçen yılın aynı döneminde 4.5 milyon lira zarar etmişti. Firma zararının çeyrek bazda beş kat artmasında “Durdurulan faaliyetlerdeki 22 milyon TL zararın” etkili olduğu görüldü.



Firmanın konsolide bilançosunun dipnotlarında 22 milyon TL’lik zararla ilgili açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Grup, yüzde 97,29 oranında pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. (“TME”)’nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya’da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu’nun 22 Kasım 2017 tarihli kararı ile bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş olup ilgili faaliyetlere ilişkin değer düşüklüğü karşılıklarını kar veya zarar tablosunda “durdurulan faaliyetler” altında muhasebeleştirmiştir. Bununla birlikte, “TME” faaliyetlerine ilişkin özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiş olan yabancı para çevrim farkları gerekli şartlar sağlandığında özkaynaklardan kar veya zarara aktarılacaktır."

Hürriyet’in 2019 sonunda 1.053 olan çalışan sayısı 1.240’ya çıktı.

Borçlanma arttı

2019 sonunu 243 milyon TL borç ile kapatan firmanın borcu ilk üç ayda 3 milyon TL artarak 246 milyon TL düzeyine ulaştı. Toplam borçların yüzde 62’lik kısmı kısa vadeli borçlardan oluştu. Raporda firmanın alacaklarının büyük kısmını Doruk Faktoring’e devrettiği bilgisi de yer aldı.

2019 ilk çeyreğine göre hasılat yüzde 12,8 gerileyerek 94 milyon TL’den 82 milyon TL’ye indi. Çeyrek bazda düşüş 12 milyon TL olarak gerçekleşti. Hasılatın 65 milyon TL’lik kısmı Türkiye’den, 15,7 milyon TL’lik kısmı Avrupa’dan, 2 milyon TL’lik kısmı da Rusya’daki iştiraklerden sağlandı.