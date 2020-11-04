Hürriyet havacılık yazarı: Yolcu sayısı yüzde 70 düşmesine rağmen yolcu başına harcama miktarı artmış

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs salgının ardından yolcu sayısının yüzde 70 azalmasına karşın yolcu başına harcamanın yüzde 37 civarından artış gösterdiğini yazdı.

Cebeci, "2019–2020 karşılaştırmasında yolcu başına harcama miktarlarında yükselişler dikkat çekiyor. 2019-2020 Temmuz kıyaslamasına göre yolcu başına harcama miktarı yüzde 22, ağustos yüzde 36, eylül ayında ise yüzde 40 artış söz konusu. Duty Free, temmuz-eylül dönemi geçen sene ile kıyaslandığında yolcu sayısı yüzde 70 civarı düşmesine rağmen yolcu başına harcama miktarı yüzde 37 artmış. Yeme-içme alanlarında da yine aynı dönem kıyaslaması içinde yüzde 70 yolcu düşmesine rağmen yüzde 40 civarı yolcu başına harcama miktarı artmış. Özellikle kapalı paket ürünlerindeki artış çok fazla." ifadesini kullandı.

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