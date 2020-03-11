Hürriyet havacılık yazarı: THY Koronavirüs nedeniyle açık büfe uygulamasını değiştirdi

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirlerini arttırdığını belirtti. Cebeci, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki açık büfe uygulamasında değişikliğe gidildiğini yazdı.

Cebeci, "Türk Hava Yolları ile DO&CO ortaklığı tarafından İstanbul Havalimanı’nda işletilen CIP salonlarındaki açık büfe uygulaması Koronavirüs nedeniyle özel kaplara alındı. Uygulama ortaklığın diğer salonlarına da yayılacak. Açık büfeden yolcuların yiyecek alımları sırasında aksırma, öksürme ihtimalleri düşünülerek küçük plastik kaplar kullanılmaya başlandı. Üstü kapalı küçük kaplarda sunulan peynirden domatese, menemenden diğer yiyeceklere kadar her şeyin kapalı kutulara alınması önce tasarruf amaçlı sanıldı ama sonunda gerçek anlaşıldı. Turkish DO&CO salgın bitinceye kadar bu uygulamayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın