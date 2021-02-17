Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Türkiye, sağlık pasaportunu yaratabilir

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, Hayat Eve Sığar uygulamasını örnek göstererek, "Türkiye, sağlık pasaportunu yaratabilir" düşüncesini dile getirdi.

Cebeci yazısında, "Koronavirüs salgını ile birlikte Sağlık Bakanlığı ciddi uygulamalar gerçekleştirdi. HES (Hayat Eve Sığar) ardından e-nabız ciddi bir biçimde başarılı oldu. Bende aşı için e-nabız ‘ı kullandım ve kısa sürede randevumu aldım. Havayolu yolculuğumuzun rahatlaması için hem aşıları, hem testleri hem de diğer sağlık sorunlarını içeren bir sağlık pasaportu yaratmanın tam zamanı. Türkçe-İngilizce uygulamalı, barkod gibi modern yapılanması olan bir sağlık pasaportu Dünya Sağlık Örgütü’nün de düzenleme sırasında onayı alınarak geliştirilebilir. Önce belki iç hat uçuşlarında sonra kabul ettirilerek tüm yurt dışı uçuşlarda geçerli hale getirilebilir." ifadesini kullandı.