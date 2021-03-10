Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor, havayollarının 2021’i çok da iyi geçmeyecek

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Havayollarının zararları giderek büyüyor. 2021 çok da iyi geçmeyecek. Geride kalan koca bir yılın zararı belki birkaç yıl daha çıkmayacak. İflas eden şirketlerin sayısı da giderek kabarıyor. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketlerinin tek umudu devlet destekleri. Ya da çok uzun vadeli krediler. Ama hiçbiri toparlanmayı yeterince hızlandıramayacak." değerlendirmesini yaptı.

Cebeci yazısında, "Hükûmetler sınır kısıtlamalarını sıkılaştırırken, 2021 önceden beklenenden çok daha zor bir yıl olacak biçimde şekilleniyor. En iyi senaryoda, bu yıl havayollarının 75 milyar dolar nakit yaktığını görüyor. Ama 95 milyar dolar kadar kötü olabilir. Havayollarına hükümetlerden daha fazla acil yardım gerekecek. İşleyen bir havayolu endüstrisi, sonunda COVID-19’dan ekonomik iyileşmeye enerji sağlayabilir. Ancak kriz sona ermeden önce büyük başarısızlıklar olursa bu olmayacak. IATA Genel Müdürü ve CEO’su Alexandre de Juniac,’ 'Hükümetler sınırlarını açamazlarsa, havayollarını ayakta tutmak için cüzdanlarını mali yardımla açmalarına ihtiyacımız olacak' dedi. Havayollarında 2021 boyunca nakit kaybı beklendiğinden, hükümetlerin sınırları yeniden açmanın güvenli olduğu konusunda hemfikir olduğu anda yeniden hızlı iyileştirme kararları beklenecektir." ifadesini kullandı.