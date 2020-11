Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Asi yolcu sayısı pandemi öncesine göre 2.5 katına çıktı

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, “Havayolu yolculuğunda asi yolcularla baş etmek giderek büyüyen bir sorun haline gelirken, koronavirüs sonrası sorun çıkaran yolculara maske nedeniyle kavga çıkaranlar da eklendi. Asi yolcu sayısı pandemi öncesine göre 2.5 katına çıktı.” bilgisini paylaştı.

Cebeci, "Havayolu trafiğinde baş etmesi en zor sorunlardan bir tanesi olarak asi yolcular dikkat çekiyor. Bugüne dek ağırlıklı olarak aşırı alkol alan yolcuların sakinleştirilmesi sorunu vardı. Hiç yüzünden uçakta kavga çıkaran bu yolcular genellikle uçağın inişinden sonra polise teslim ediliyor. Ancak birkaç saat yerel bir karakolda tutulup ifadeleri alındıktan sonra serbest kalıyorlar. Bu durum karşısında uygun bir ceza verilmemesi asi yolcu sayısını ise her geçen gün arttırıyor. Ortalama her 1500 yolcudan biri asi çıkıyordu ve temel neden alkolden kaynaklanıyordu. Koronavirüs salgınından sonra alkollü asi yolculura bir de maske nedeniyle kavga çıkaranlar eklendi. Her 1500 yolcu arasındaki asi yolcu sayısı ikiye katlandı. Bazı uçuşlarda, ki bu ağırlıklı olarak büyük gövdeli uçaklar, 2.5 katına kadar vardı. Dünyada asi yolcu sayısı IATA’nın belirleyebildiği sayıların üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

"Maske yüzünden çıkan tartışmalar dışında yapılan araştırmalar salgının hava yolucuları arasında sinirleri iyice bozduğunu gösteriyor. Özellikle uzun uçuşlarda maskeye tahammül edemeyen yolcuların saldırganlık oranları da artıyor. Başta uluslararası havacılık örgütleri olmak üzere bir çok araştırma şirketi bu duruma çare arıyor. Yine de kolay bir çözüm ufukta görülmüyor. Uçuşların huzurunu bozan maske salgın bitene kadar sürecek. Bir aşı bulunsa dahi kullanımı iyice yaygınlaşıncaya kadar uçaklarda maskeden vazgeçilmeyecek. Pandemi ile baş etmenin başka bir çaresi yok gibi görünüyor.

1. Bazı yolcular uçağa binip yerlerine oturunca maskelerini çıkarıyorlar.

2. Yolcuların bir kısmı kalkıştan hemen sonra maskelerini burun altına ve çeneye doğru çekiyorlar.

3. Uçakta bir şey yenirken yandaki yolcunun yemesinin beklemeden diğer yolcunun maskesini indirmesi yaygınlaşıyor."

Yazının devamı için tıklayın