Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Aşı pasaportunu kaptırmayalım

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Geçtiğimiz günlerde Koronavirüse karşı yapılan aşının ikinci dozunu yaptırdım. Daha aşı odasından yeni çıkmıştım ki, e-Nabız uygulamasına aşı kartım Türkçe ve İngilizce barkodlu olarak geldi. Bence bu dünyadaki en sağlam devlet kontrollü aşı pasaportu olarak kabul edilmeli. Yetkililerin IATA ve Avrupa Birliği nezdinde bu aşı pasaportunu kabul ettirmek için elinden geleni yapması gerekiyor." görüşünü savundu.

Cebeci yazısında, "Türk bilim adamlarına da görev düşüyor. Elbette Çin’e ve aşının imalatçılarına da büyük görev düşüyor ama bizde ‘Türk Aşı Pasaportunu’ kaptırmamalıyız. Kendim için demiyorum tabi. Özellikle havayolu yolculuğu için bu pasaport çok gerekiyor. Avrupalıların, Amerikalıların çoğu aşı yaptıranlar bu yıl Türkiye’ye rahatça uçacaklar. Bunun karşılığında bizim de aynı haklardan yararlanmamız için zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Bir de son dakika gelişmesi var. Şimdi BioNTech aşısı Türkiye’de devreye giriyor. Bu aşıyı olanlar belki de daha rahat aşı pasaportu alacaklar. O zaman ülke içinde bir ayırım başlayacak ki, bu çok hoş bir durum değil… Gelecekte bütün yolculuklar için aşılanmış olmak daima bir rahatlık getirecektir. Daha genç nüfusumuz aşılandıkça bu pasaportun varlığı çok ama çok daha önemli olacaktır. IATA ve Avrupa Birliği’ne yakayı kaptırmamak, savaşa şimdiden başlamak gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.