Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrılan Fikret Bila'dan veda mesajı

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından 1 Mart 2017’den bu yana yürüttüğü Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istida eden Fikret Bila, bir veda mesajı yayımladı. “Sizlere veda etmek için mesleki geleneğimize uygun biçimde, hukuki sürecin tamamlanmasını ve değerli meslektaşım Vahap Munyar’ın genel yayın yönetmenliği görevini resmen üstlenmesini bekledim” açıklamasında bulunan Bila, “Sizlerle birlikte geçirdiğim bir yılı meslek hayatımın en güzel yıllarından biri olarak hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

Fikret Bila’nın veda mesajı şöyle:

“Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bir yıldır yürütmekte olduğum genel yayın yönetmenliği görevimden istifa ettiğimi 27.4. 2018 tarihinde duyurmuştum. Sizlerle birlikte geçirdiğim bir yılı meslek hayatımın en güzel yıllarından biri olarak hatırlayacağım.

Bu süre boyunca çok güzel bir çalışma ortamında, birçok başarıya birlikte imza attık. Gösterdiğiniz güvene, dostluğa ve verdiğiniz desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum.

Sizlere veda etmek için mesleki geleneğimize uygun biçimde, hukuki sürecin tamamlanmasını ve değerli meslektaşım Vahap Munyar’ın genel yayın yönetmenliği görevini resmen üstlenmesini bekledim.

Değerli dostum Vahap Munyar’a yeni görevinde başarılar diliyor, sizlerle birlikte Hürriyet bayrağını daha iyi yerlere taşıyacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennisiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Fikret Bila Kimdir?

Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.

Mezuniyetinin ardından parlamento adına devlet ve yerel yönetimler üzerinde denetim yapan Sayıştay'ın sınavını kazanarak denetçi oldu.

1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.

Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet'le özdeşleşen isimlerden biri oldu, muhabirliğin ardından Milliyet Ankara İstihbarat Şefliği'ne getirildi.

Orhan Tokatlı'nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.

Bila, uzun süre "Yön" başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet'in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013'te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016'ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016'dan itibaren köşe yazarı olarak Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet'e geçti.

Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alan Bila Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin sert tepkisi ve eş zamanlı olarak başlatılan ‘cunta’ soruşturması sürecinde görevden alınan Sedat Ergin’in yerine 1 Mart 2017’de Hürriyet’in başına geçmişti.

Uzun süre Milliyet Yayın Koordinatörlüğü yapan müteveffa gazeteci Hikmet Bila ile kardeş olan Fikret Bila'nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü.

Bila'nın "Komutanlar Cephesi", "Ankara'da Irak Savaşları", "Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler", "Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu" başlıklı kitapları yayımlandı.