Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni'nin 'para karşılığı röportaj' iddiasını doğruladığını öne sürmüştü; Ayşe Arman'dan Sevilay Yılman'a yanıt

Ayşe Arman, Hürriyet’teki söyleşilerini para karşılığı yapığını, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın doğruladığını iddia eden Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a tepki gösterdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Arman, “Vahap Munyar’ın, kendisine Sevilay Yılman ile arasında böyle bir konuşma geçmediğini söylediğini” aktardı.

Arman, “Bir kadın, ‘Paralı röportaj yaptığını senin yayın yönetmeninin kendisi bana söyledi’ diye yazı yazdı. Bu çirkin iftirayı, yayın yönetmenime sordum. ‘Tabii ki doğru değil, sallıyor’ dedi. Kendisiyle böyle bir konuşmanın asla geçmediğini söyledi. Hakkımda iğrenç suçlamalar yapan bir kadına mı, yayın yönetmenime mi inanacağım?” ifadelerini kullandı.

Yılman’ın bugünkü yazısında yer alan “Şimdilik isim yazmıyorum ama eğer inkara gidilecek olursa her şeyi tek tek dökerim!” ifadelerine de tepki gösteren Arman “Ne delili ya! Bunlar delil değil, iftira! Reddediyorum! Yayın yönetmenim, ‘Ben böyle bir şey söylemedim!’ diyor. Ben de doktordan para-mara almadım. Doktor orda, isteyen sorup, öğrenebilir...” dedi.

Ayşe Arman’ın konuya ilişkin olarak Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Bir kadın, ‘Paralı röportaj yaptığını senin yayın yönetmenin kendisi bana söyledi’ diye yazı yazdı bugün. Şok oldum!!! Bu çirkin iftirayı, yayın yönetmenime sordum. ‘Tabii ki doğru değil, sallıyor!!!’ dedi. Kendisiyle böyle bir konuşmanın asla geçmediğini söyledi. Hakkımda iğrenç suçlamalar yapan bir kadına mı, yayın yönetmenime mi inanacağım??? Ben yayın yönetmenime inanıyorum. İşin bir kısmı bu.

‘Paralı röportaj’ diye sözü geçen habere gelince, 14 Ocak 2017’de yayınlandı. Mehmet Öz’ün de programına çıkarttığı 30 estetik ameliyat olan, 6 kaburgasını aldırmış Pixee Fox röportajıydı. Türkiye’ye Doktor Bülent Cihantimur’a ‘vajina estetiği’ yaptırmaya gelmişti. Cihan Timur röportajın kutusuydu. O röportajda, operasyon hakkında bilgi verdi ama tavsiye filan etmedi. Ben o habere kadın ilginç diye gittim, ‘vajina estetiği’ duyulmamış bir şey diye gittim, ‘hangi manyak 30 kere estetik ameliyat olur, hangi sahikle olur?’ diye gittim. Bunları da aynen böyle sordum.

Bu röportajdan para aldığımı iddia etmek çok çok çok alçaltıcı bir şey!!!! Ama işte, çamur at izi kalsın kampanyası sürüyor. Şaka gibi ama resmen böyle bir rezilliği yapabileceğimi iddia ediyorlar. Ve delil diye bu röportajı gösteriyorlar! Ne delili ya! Bunlar delil değil, iftira! Reddediyorum! Yayın yönetmenim, ‘Ben böyle bir şey söylemedim!’ diyor. Ben de doktordan para-mara almadım. Doktor orda, isteyen sorup, öğrenebilir...

Demek ki, kader de böyle felaket şeylerle itham edilmek de varmış. Sebebini bilmiyorum. Ben de çözemedim henüz. Ama düşmanlığın, kıskançlığın, alt oymanın, bel altı vurmanın bu kadarı da fazla. Olsun.... Bizde yılmak yok.”