Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar: Afrin'den gelen zeytinyağı yerli üreticiyi vurur mu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun Afrin’den alınan zeytinyağını gündeme getirdiğini belirterek konuyu köşesinde değerlendirdi. Munyar, Orman Bakanlığı’nın bu algının ortadan kalkması için önlem alması gerektiğini savundu.

Vahap Munyar, yazısında Milletvekili Bakıroğlu'nun konuya ilişkin görüşlerine yer verdi. Hükümetin Afrin’den 50 bin ton zeytinyağını 3’üncü ülkelere satmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği üzerinden alacağı haberlerini hatırlatan CHP'li Vekil, "Böyle bir kararın ülkemizdeki üreticiyi vuracağı ortadaydı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Afrin’den şu ana kadar 600 ton zeytinyağı geldiğini, 5 bin tona kadar çıkabileceği yönündeki açıklaması için ise Bakıroğlu, "Zaten zeytin üreticisi zarar ediyor. 5 bin ton Afrin zeytinyağının piyasaya girmesi çiftçimize zarar verir" değerlendirmesinde bulundu. Munyar, Afrin’den gelen zeytinyağının 600 ton da olsa, fiyat düşüklüğünden yakınan üreticinin kafasında soru işareti oluşturduğunu ,Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu algının ortadan kalkması için önlem alması gerektiğini savundu.