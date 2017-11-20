Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni: NATO skandalının takipçisi olacağız!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan 'Trident Javelin' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının 'karşıt kuvvet liderleri' arasında gösterilmesi skandalıyla ilgili "Bu hainliği yapan yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır" ifadesini kullandı. Bila, "Bu iki kişi gibi onların üstü konumundaki NATO görevlileri ve bu tatbikatın sorumluları da soruşturulmalı; kusuru, ihmali ve kastı olanlar da cezalandırılmalıdır. Bu olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fikret Bila'nın "NATO haddini aştı" başlığıyla yayımlanan (20 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

NORVEÇ’te yapılan NATO tatbikatında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşman taraftaki hedefler arasına konulması büyük bir skandaldır.

Özürle telafi edilemez

NATO tatbikatında yapılan bu iki hareket hata olarak kabul edilemez ve özür dilemekle telafi edilemez. Bu densizliği yapan iki NATO görevlisinin işten el çektirilmesi de yeterli değildir.

Yapanlar yargılanmalı

Bu hainliği yapan yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yaptıkları bilgisizlik ve hatadan kaynaklanmış değildir. Kasti olarak yapılan bir terbiyesizliktir.

Had bilmezliktir.

Bu iki kişi gibi onların üstü konumundaki NATO görevlileri ve bu tatbikatın sorumluları da soruşturulmalı; kusuru, ihmali ve kastı olanlar da cezalandırılmalıdır.

Bu olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz.