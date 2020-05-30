Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 1 Haziran stratejisini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde 1 Haziran stratejisini açıkladı.

“Maskemi takacağım, mesafeye dikkat edeceğim, hijyen kurallarına uyacağım. Ve özgürce sokaklara akacağım” diyen Hakan, “Herkes böyle yaparsa... 1 Haziran kararlarının topluma hiçbir olumsuz yansıması olmaz” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak içi tıklayın.