Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni: 35 yıl sonra sokağa çıktım

Berkin Elvan’ın cenazesine katılan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, 35 yıl sonra ilk kez sahaya indiğini söyledi.

Enis Berberoğlu, “35 yıl sonra sokağa çıktım. Acıyı, isyanı, halkı gördüm. Dede ile torunu aynı anda... Aynı çaresizlikle sokağa dökmek marifettir. Hakikaten ustalık ister” dedi.

Enis Berberoğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (13 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “35 yıl sonra sokakta” başlıklı yazısı şöyle:

'35 yıl sonra sokakta'

Yaşıtlarıma artık cenaze başında rastlar oldum.

Ama dün yorgun savaşçılarla sokakta karşılaştık.

Torunumuz yaşındaki Berkin’in cenazesinde...

Cemevinin sokağında hava matem kadar ağırdı.

Sonra çocuk kahkahaları, koşuşturmaları duydum.

Baktım Berkin’den küçük bebeler koşarak geliyor.

Korteje varınca ciddileşip toparlandılar.

Hemen oracıkta örgütlenip poster açtılar...

İtiraf edeyim, ilk pankartımı ben de o yaşta taşıdım.

O güzel kızı görünce, biraz dokundu, uzaklaştım.

Az ileride fotoğraf makinemi fark etti bir genç.

Belli ki mahalle sorumlusu, avenesini topladı.

“Devrim pozu” verdiler, gülerek, iyi geldi.

Biraz yürüdüm, parkta soluklandım.

Kafamı bir kaldırdım ki...

Tepemde bir eski tüfek...

Ağaçta kızıl bayrak dalgalandırıyor.

***

35 yıl sonra sokağa çıktım.

Acıyı, isyanı, halkı gördüm.

Dede ile torunu aynı anda...

Aynı çaresizlikle sokağa dökmek marifettir.

Hakikaten ustalık ister...