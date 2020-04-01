Hürriyet gazetesinin başyazarı Osman Müftüoğlu oldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun gazetenin başyazarı olduğunu duyurdu.

Hakan, gazeteden haberler verdiği köşesinde, "Türkiye’de sözü en çok dinlenen, görüşlerine büyük kıymet verilen, önerileri uygulanan nadir hekimlerdendir Osman Müftüoğlu Hoca... Sansasyona asla yüz vermez. Bilimsel yaklaşımının dışına zerre çıkmaz. Dünyayı izler. Alanındaki yenilikleri bilir. Bütün bunlardan dolayı Osman Hoca’nın Hürriyet’te başyazar olmasının tam zamanıydı. Haftada iki gün yazıyordu Hoca... Bundan böyle her gün yazıyor." ifadesini kullandı.



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