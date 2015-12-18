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Hürriyet gazetesini basan Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu

Boynukalın, Hürriyet'e yönelik saldırılar sonrasında, "Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş" ifadelerini kullanmıştı

18 Aralık 2015 03:33

Hürriyet gazetesine yönelik saldırıların ilkini gerçekleştiren grubun içinde bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

24. Dönem'de AKP İstanbul Milletvekili olan Abdurrahim Boynukalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı konuşmadaki ifadelerin çarpıtıldığı iddiasıyla Hürriyet gazetesinin binasını basan grubun içerisinde yer almıştı. 

Abdurrahim Boynukalın’ın Hürriyet gazetesine yapılan ikinci saldırı sonrasında bir gruba yaptığı konuşmanın videosu da internete yüklenmişti. Videoda bir gruba konuşma yapan Boynukalın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” derken; Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın imzalarının yer aldığı karara göre Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atamalar şöyle:

Geçici hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı yürüten Ali Rıza Alaboyun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı’na getirildi. Geçici hükümette İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Merkez Valisi Selami Altınok, İçişleri Bakan Yardımcılığı’na atandı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Hasan Ali Çelik atandı.

 

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