Hürriyet gazetesine saldırı davasında karar; 26 sanıktan 25'i beraat etti

Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyip, cam ve kameraları kırdıkları iddiasıyla yargılanan 26 kişi hakkında mahkeme kararını verdi. 25 kişinin beraat ettiği Hürriyet'te saldırı davasında Mesut Yeşilyurt ise 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yeşilyurt hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binası, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber-ATV ortak yayınındaki ifadelerini çarpıtarak duyurduğu iddiasıyla, aralarında eski AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 150 kişilik grubun saldırısına uğramıştı.

26 kişinin "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından yargılandığı Hürriyet gazetesine saldırı davasının karar duruşması bugün, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'nin Eren Mustafa Şener, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, 25 sanığın 'mala zarar verme' ve 'geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.

Sanıklardan Mesut Yeşilyurt ise "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası 2 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanıktan bu cezanın 4 eşit taksitte alınmasına hükmetti. Yeşilyurt ayrıca, "Geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

Sanık hakkındaki hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırılar sonrası, 26 kişi hakkında, “Mala zarar verme" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlalö suçundan iddianame düzenlemişti.



İddianamede kalabalık bir grubun 6 Eylül 2015 tarihinde 23.05’te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtiliyor.



8 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplandığı anlatılan iddianamede, bu grubun 20.30 sıralarında da gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin etrafı duvarla çevrili binanın bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiği, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapıyı, vitrin camlarını, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çıkarıldıkları anlatılıyor.



İddianamede 26 şüphelinin, “Mala zarar vermek" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması isteniyor.

30 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.