Hürriyet gazetesi yazarından İtalya’ya giden köşe komşusuna: 14 gün görüşmeyelim Onur

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, köşe komşusu Cengiz Semercioğlu’nun kendisinin İtalya’ya gittiğini öğrenince, “14 gün görüşmeyelim Onur” dediğini bugünkü yazısında aktardı.

Baştürk, “Cengiz Semercioğlu bir hafta önce İtalya’ya gittiğim için “14 gün görüşmeyelim Onur” demiş. O zaman az kaldı, üç gün sonra filan görüşebiliriz Cengizcim. Aslında Savaş Özbey’in yazdığı gibi, Koronavirüs’le yaşamaya alışmamız gerekiyor. Birbirimizle görüşmemek, seyahatleri kesmek ya da korkunun esiri olmak ne kadar doğru? Maskemizi takacağız, öpüşüp tokalaşmayacağız, ellerimizi sürekli yıkayacağız ve yaşamımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bence olay budur.” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirdi.