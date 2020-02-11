Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat: Bir gün gelir, CHP açısından en kritik yayını CNN Türk yaparsa şaşırmayın

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat, CHP’nin CNN Türk kanalına uyguladığı boykota ilişkin, “Bir gün gelir, CHP açısından en kritik yayını CNN Türk yaparsa şaşırmayın” değerlendirmesini yaptı. AKP’nin de 15 Temmuz’a kadar Doğan Medya boykotu olduğunu hatırlatan Fırat, “Ambargo, 15 Temmuz darbe gecesi sona ermişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınıyla... ‘Açıklamayı görmedik, alamadık, yayına veremedik’ diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı arayan bendim: Ambargo uygulanan kanalın Ankara temsilcisi. ‘Bize bağlanın’ diyen de bendim: Ambargo uygulanan kanalın Ankara temsilcisi.” ifadesini kullandı.

CNN Türk’ün 15 Temmuz yayını nedeniyle kimi kesimlerce hedefe konulduğunu belirten Fırat, “Bazı sosyal medya hesaplarına bakıldığında, bazılarının o yayının sonuçlarını hazmedemediklerini görüyoruz. O akşam sokağa her partiden vatandaş çıktı, her siyasi partinin milletvekili TBMM’ye akın etti. O yayına tüm siyasi partilerin liderleri arayarak teşekkür etti. Kısacası, iktidarıyla, muhalefetiyle, medyasıyla kimsenin oyununa gelmemek gerekir.” görüşünü savundu.

Fırat, "Dönem dönem siyasi partiler bazı medya gruplarına ambargo uyguluyor. Yayıncılar tartışma programı yapmak, üstelik beş gece farklı konuk bulmak için ciddi bir çabanın içine giriyor. Vekâlet yayıncılığı: Yukarıda yazdığım tablo vekâlet yayıncılığını zorunlu hale getirdi. Programlar partili hukukçular, partili gazeteciler, partili öğretim üyeleri ile doldu. İşin gerçek sahipleri yayınlara çıkmayınca gazeteci, hukukçu, öğretim üyesi daha da partilileşti, daha da radikalleşti. Vekâlet yayınları sürerse, ilk seçimde bu isimlerin bir kısmı milletvekili olur. Yayıncılar da vekâlet yayını yapacak yeni hukukçu, gazeteci ve öğretim üyesi bulur. Dolayısıyla temel sorun, siyaset ve medyanın vekâlet yayınlarını azaltmak için bir formül bulabilmektir.” düşüncesini dile getirdi.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

Hatalar yok mu? Tabii ki var. Her yerde, her kurumda zaman zaman hata var. Geride kalan yönetimler, yeni yönetimler, yöntem arayışları hem hataları düzeltmek hem de daha iyisini ekrana getirmek içindir.

Ambargo kararına sevinç çığlıkları atan bir kesim var. Biz bunu daha önce de yaşamıştık. Ambargo dün de yanlıştı, bugün de yanlış. Dün nasıl düzeldiyse, bugün de düzelir. Bir gün gelir, CHP açısından en kritik yayını CNN Türk yaparsa şaşırmayın.

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TIKLAYIN | CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıkladı. Özkan, 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.