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Hürriyet, Fehim Taştekin ile yollarını ayırdı

Doğan Grubu dün alınan kararla Radikal'i kapatmıştı

23 Mart 2016 20:16

Doğan Grubu'nda dün alınan kararla Radikal'in kapatılmasının ardından, bugün de Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fehim Taştekin'in işine son verildi.

Taşketin, kararı Twitter'daki hesabından duyurdu. Taşketin, "Radikal kapanırken Hürriyet'le de yollarımız ayrıldı. Güzel günlerdi!" diye yazdı.

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