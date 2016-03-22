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Hürriyet, Fehim Taştekin ile yollarını ayırdı
Doğan Grubu dün alınan kararla Radikal'i kapatmıştı
Doğan Grubu'nda dün alınan kararla Radikal'in kapatılmasının ardından, bugün de Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fehim Taştekin'in işine son verildi.
Taşketin, kararı Twitter'daki hesabından duyurdu. Taşketin, "Radikal kapanırken Hürriyet'le de yollarımız ayrıldı. Güzel günlerdi!" diye yazdı.
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