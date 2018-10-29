Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci: Bakan Albayrak sektörü dinliyor

Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve yazarı Emre Özpeynirci, Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın otomotiv sektöründen yetkilileri dinlediğini savunarak, "Umarım dinleyip, not aldıktan sonra bakanlığı hızla harekete geçirip, otomotiv sektörüne rahat nefes aldıracak bir desteği acil olarak devreye sokar. Aksi takdirde sektörün durumu gerçekten çok vahim" dedi.

"Sektör kara kara ne yapacağını düşünüyor"

Emre Özpeynirci, Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki yüzde 68’lik kaybı hatırlatarak, ekim ayında da pazarda satışların 25 bin adedin altında tamamlanacağına ilişkin beklentilerin otomotiv sektörünü köşeye sıkıştırdığını kaydetti. Özpeynirci, hükümet kanadından henüz bir ses çıkmadığını bu durumun endişeleri artırdığını aktararak, "Yılın son 2 ayına ellerindeki stoka bağlı büyük stresle giren otomotiv sektörü kara kara ne yapacağını düşünüyor, devletten müjdeli haber bekliyor" vurgusu yaptı.

"Aksi takdirde sektörün durumu çok vahim"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yönetiminin Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret edip, sosyal medyadan paylaştığını belirten yazar, "Hemen ‘ÖTV inecek’ dedikoduları patlak verdi. Yani Bakan Albayrak, sektör yetkililerini kabul edip sorunları dinliyor. Bu olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu. Emre Özpeynirci, "Umarım dinleyip, not aldıktan sonra bakanlığı hızla harekete geçirip, otomotiv sektörüne rahat nefes aldıracak bir desteği acil olarak devreye sokar. Aksi takdirde sektörün durumu gerçekten çok vahim" diye yazdı.

Emre Özpeynirci'nin "Bakan Albayrak sektörü dinliyor" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz