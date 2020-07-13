Hürriyet, birinci sayfadan verdiği İBB haberini sitesinden kaldırdı

Hürriyet gazetesinin dünkü nüshasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bankadaki döviz cinsinden parasına Met-Gün inşaat tarafından haciz koydurulduğu haberi yer aldı. Gazetenin birinci sayfasında çıkan ve Dinçer Gökçe imzası ile yayımlanan haber, kurumun internet sitesinden silindi.

Haberi okumak için ilgili linke tıklayanlar ‘404’ hatası ve ‘sayfa bulunamadı‘ uyarısıyla karşılaştı. Haberde Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ’nin İBB’ye AK Partili dönemden kalan borçları yüzünden haciz koydurduğu ifade ediliyordu.

Bir metro projesi için İBB’nin yurt dışından döviz cinsiyle aldığı paranın haczedildiği ifade edilen haberde belediyenin yanıtı yer alıyordu.

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