Hürriyet başyazarından Sağlık Bakanı'na: Ciddi bir aşı karaborsası başladı, tek dozu 4-5 bin TL’ye satmak isteyen uyanıklar devreye giriyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, aşı konusunda karaborsanın başladığını belirtti.

Müftüoğlu bugünkü yazısında, "Pandeminin sağlık gündemimizin ilk maddesi olduğu kesin. Hemen her gün, her an, her ortamda pandemi meselesi mutlaka konuşuluyor. Konu pandemi olunca da doğal olarak anında zatürre ve grip aşıları akla geliyor. Sırası gelmişken sevgili Sağlık Bakanımıza mühim bir bilgiyi aktaralım: Ciddi bir aşı karaborsası başladı. Özellikle zatürre aşısı hiçbir yerde bulunmuyor. Durum böyle olunca da tek doz zatürre aşısını 350 TL yerine 4-5 bin TL’ye satmak isteyen uyanıklar devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Grip aşısında da muhtemelen aynı sorunla karşılaşacağız. O aşının da ne zaman satışa sunulacağı, satışında kimlere öncelik tanınacağı, hangi fiyat ve kuralların uygulanacağı maalesef hâlâ net ve açık değil. Kısacası gerek grip gerek zatürre aşıları için çok sayıda 'bilinmeyen' toplumun kafasını meşgul ediyor." ifadesini kullandı.

