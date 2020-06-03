Hürriyet başyazarı: Ülkemizde yok ama komşularımızdan birinde hâlâ yeni vakalar çıkıyorsa, aklı olan hiç kimse ülkesinde huzur içinde oturmaz

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel olduğunun altını çizerek, "Bizim ülkede yok ama komşularımızdan herhangi birinde eğer hâlâ yeni vakalar ortaya çıkıyorsa, aklı olan hiç kimse ülkesinde huzur içinde oturmaz" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Adı üstünde, bu bir pandemi! Yani dünyanın hemen her coğrafyasını, her ülkesini ilgilendiren küresel bir virüs salgını. Bu nedenle sakın ola ki şu iki yanlışa düşmeyelim: Yanlış 1: Ülke düzeyinde bölgesel ya da şehirsel çözümlere güvenmeyin. Örneğin, eğer İzmir’de yeni bir hasta teşhis edilmişse bilin ki Bodrum’da da Marmaris’te de Kilis’te de Artvin’de de güvende olamazsınız. Yeni koronavirüs herhangi bir şekilde komşu şehir ve kasabalarda da ortaya çıkabilir." görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Yanlış 2: Bizim ülkede yok ama komşularımızdan herhangi birinde eğer hâlâ yeni vakalar ortaya çıkıyorsa, aklı olan hiç kimse ülkesinde huzur içinde oturmaz, oturamaz, oturmamalı. Zira herhangi bir nedenle virüsün bir ülkeden diğer ülkeye ulaşması her zaman mümkündür. COVID-19 pandemik bir meseledir. Bu nedenle, küresel bir sorun olarak kabul edilmelidir. Herhangi bir şehirde ya da ülkede vaka sayısının sıfıra inmesi bile, virüs dünya ölçeğinde kontrol altına alınmadığı sürece, güvence anlamına gelmemektedir. Virüse karşı etkili aşı veya ilaçlar bulunana kadar kimse ama hiç kimse kendini güvende hissetmesin, rehavete kapılıp önlemleri gevşetmesin." ifadesini kullandı.

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