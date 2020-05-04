Hürriyet başyazarı Prof.Dr. Müftüoğlu: Salgın net olarak kontrol altına alınmadan futbol dahil hiçbir sportif etkinlik yapılmamalı

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tam olarak kontrol altına alınmadan futbol dahil olmak üzere hiçbir sportif faaliyetin başlamaması uyarısında bulundu. Müftüoğlu, "Koronadan bir gol daha yemeyelim" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Pandemi sebebiyle dünyanın hemen her yerinde bu tür etkinlikler yasaklandı. Sportif etkinliklerin ve tabii ki öncelikle futbolun sadece o sporları yapanlarla sınırlı olduğunu düşünmek mümkün değil. Muazzam bir seyirci kitlesi, inanılmaz bir yazılı ve görüntülü medya organizasyonu ile dev bir ekonomik faaliyetin de sürdüğü bir alan bu." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, "Bilindiği gibi başlangıçta müsabakaların seyircisiz oynanması gibi bir önlemle yola çıkıldı. Ama görüldü ki bu önlem, seyircileri korusa bile sporcuları (mesela futbolcuları, antrenörleri ve hatta yöneticileri) korumaya yetmiyor. Neticede de haklı olarak sportif müsabakalar tamamen durduruldu. Bulunduğumuz noktaya bakıp iyimserliğe kapılmamalıyız. Salgının kısmen de olsa kontrol altına alınması futbol vb sportif müsabakaların seyircisiz de olsa yeniden başlatılması anlamına gelmiyor. Sürecin net ve açık kontrol altına alındığından emin olana kadar futbol dahil hiçbir sportif etkinlik yapılmamalı. Yoksa bir ‘korona golü’ yiyip sahadan mağlubiyetle ayrılmamız hiç sürpriz olmaz." görüşünü savundu.

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