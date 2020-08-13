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Koronavirüs

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Pandemi meselesini kontrol altına almakta zorlanıyoruz, bu gidiş iyi değil

13 Ağustos 2020 08:38

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Eldeki veriler net ve açık olarak gösteriyor ki bu gidiş iyi değil. Pandemi meselesini kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Sadece bizde değil, hemen hemen her ülkede Covid-19 salgını direnmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Müftüoğlu, "Pandemi gündemi'nin sonlarına yaklaşmak bir yana, henüz ortasında olduğundan bile şüphe ettiren işaretler var" yorumunu yaptı. 

Müftüoğlu, "Pandemi dünyanın her noktasında, her ülke, iklim ve ekonomisinde tedbirlerinizi azıcık gevşettiğiniz anda, anında “Ben buradayım!” diyor. Pençesini acımasızca önce akciğerleriniz, pıhtılaşma sisteminiz, sonra da bütün bedeninize atıveriyor. Özetle, eğer akıllı davranmazsak gezegenimizi saran bu belalı virüsten değil tamamen kurtulmak, onu kontrol altına alma ihtimalimiz bile şimdilik tatlı bir hayalden ibarettir. İçinde bulunduğumuz rüyadan çıkalım ve lütfen ve hem de hemen, yeniden probleme bir kez daha odaklanalım." değerlendirmesi bulundu. 

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