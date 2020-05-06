Hürriyet başyazarı: Koronavirüs’te 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tamamen bitmeden 4 tedbirin süreceğini kaydetti.

Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘yeni normal’ sürecinin anlamı aslında net ve açık olarak şu: Her şey kademeli olarak yavaş yavaş normale dönme sürecine girecek ama bu dört tedbir hemen hemen son ana, yani hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar devreden hiç çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu 4 tedbiri şöyle sıraladı:

1. El temizliği, el yüz temasının engellenmesi koşulsuz devam ettirilecek ve el sıkarak selamlaşmama yasağı sürdürülecek.

2. Gerekli olmadıkça sokağa çıkılmayacak, izolasyon meselesinin peşi bırakılmayacak.

3. Sokağa çıkıldığı anda maskeler mutlaka takılacak.

4. Maske takılıyken bile sosyal mesafe kuralına istisnasız her yer ve koşulda uyulacak.

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