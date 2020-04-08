Hürriyet başyazarı: Koronavirüs’e karşı hızlı ve etkili umutlardan ilki plazma nakli

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs tedavisinde plazma naklinin hızlı ve etkili olduğunu belirtti.

Müftüoğlu bugünkü köşesinde, Zaten bu nedenle de hemen her ülkede bu yönde çalışmalar var. Mesafeler inanılmaz bir hızla kat ediliyor. Hatırlayalım, COVID-19 geçirip de iyileşenlerin kanlarında virüsü adeta felç edip etkisiz hale getiren antikor isimli bağışıklık proteinleri oluşuyor. Kanda ne süre kaldıkları, ne süreyle koruyucu kalkan etkisi sağladıkları net olmasa da bu proteinlerin birer ‘virüs kilidi’ görevi yaptıkları net ve açık. Virüsleri felç eden bu antikorlar, kanın plazma bölümüne yerleşiyor. Plazma kandan ayrılıp özellikle yoğun bakımlardaki ağır hastalara verildiğinde virüsler süratle etkisiz hale geliyor, iltihabi süreçler müthiş bir hızla baskılanıp gerilemeye başlıyor." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, "Sonuçta yoğun bakımdaki hasta çok daha hızlı bir iyileşme sürecine girme imkânı buluyor. Daha kısa bir sürede yoğun bakımdan çıkıp iyileşiyor. Neticede kaybedilen hasta sayısı azaldığı gibi yoğun bakımların doluluk oranları düşürülerek daha çok hastaya hizmet imkânı sağlanıyor. Antikor/plazma tedavisi, bilhassa yoğun bakıma ihtiyaç duyan veya hastalığı ağır geçirenlerde hayat kurtarıcı bir destek tedavisidir. Yeter ki uygulamalar standardize edilip doğru ve ustaca yapılabilsin." görüşünü savundu.

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