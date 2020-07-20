Hürriyet başyazarı: Kademeli normalleşme yerine, hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Kademeli normalleşme yerine, hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "İtalya ve İspanya günlük yeni vaka sayılarını 200’ün altında tutmayı başardıysa, biz neden hâlâ bu haldeyiz? Neden hâlâ denizi geçmişken, derede boğulmama savaşı vermekteyiz? Neden hâlâ 1000’li rakamlarla boğuşup duruyoruz? Neyi veya neleri eksik yapıyoruz? Daha açık bir soru ile “Hata kimde?”. Virüste mi, yoksa bizde mi? Lafı uzatmadan kişisel fikrimi hemen açıklayayım: Hata virüste falan değil, maalesef bizde, 'iletişim dilimizde'. Halkımızı yeterince ikna edemememiz ve çözüm ortağı haline getiremememizde." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Pandemi ile mücadelenin ikinci devresi doğal olarak 'normalleşme' süreciydi. Görünen o ki biz kademeli normalleşme yerine, hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık. Bununla da yetinmedik; meseleyi sadece maskelere, çözümü sadece sosyal mesafelere, neticeyi de yalnızca cezai tedbirlere havale ettik. Aslında yapmamız gereken ve bunlardan çok daha önemli olanı, halkla doğru bir iletişim dili kurmaktı. Bence o fırsat hâlâ var. Ve rakamları 500’ün altına indirmenin yolu yeni ve farklı bir iletişim dili ve stratejisinden geçiyor. Çözüm için yapılacak ilk iş, süreci halka emanet etmek, sorumluluğa onları da ortak edip problemi onların vicdanlarında çözmeye yönelmektir. Bu aşamada 'ikna' ve 'vicdan' sözcükleri bence çok önemli iki ayrıntı. Ayrıca fikir önderlerinden yararlanmak, sempati ve saygıyı öne çıkarılarak halkı çözümün vazgeçilmez paydaşı yapmak gerekmektedir. Yoksa bu maçın ikinci devresi daha çoooook uzar. Canımız çok daha fazla sıkılır, ekonomik sosyal ve daha önemlisi sağlık açısından çok daha önemli travmalarla baş başa kalırız." ifadesini kullandı.

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